Inflação desacelera e fecha março em 0,56%

A inflação desacelerou em março e fechou o mês em 0,56%, sendo pressionada principalmente pelos alimentos. No acumulado dos últimos 12 meses a alta de preços chegou a 5,48%. O tomate, com mais de 22%, e ovos, com 13%, ficaram no topo desse ranking. O café que já estava caro, subiu mais uma vez, mais de 8%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!