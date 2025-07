IOF: Fernando Haddad se reúne com presidentes da Câmara e do Senado para negociações

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado para negociar uma solução para a crise do IOF. O encontro foi em busca de um consenso e a primeira reunião da equipe econômica com as lideranças do legislativo após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender os dois decretos: o do governo que elevou o IOF e o do Congresso que derrubou o aumento do imposto sobre operações financeiras.



