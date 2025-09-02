Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Jornalista Mino Carta morre aos 91 anos em São Paulo

Fundador e diretor de redação da revista Carta Capital, ele comandou, nos anos 1980, o programa Jogo de Carta, na RECORD

Boletim JR 24H|Do R7

O jornalista Mino Carta morreu nesta terça-feira (2), aos 91 anos, em São Paulo. O fundador e diretor de redação da revista Carta Capital fez história na imprensa brasileira, sendo um dos responsáveis pela criação de outros veículos, como o Jornal da Tarde, em 1966, a Veja, em 1968, e a IstoÉ, em 1976. Na RECORD, ele comandou, nos anos 1980, o programa Jogo de Carta. Mino Carta estava internado há duas semanas. A causa da morte não foi divulgada.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • jr-24h
  • jornalismo
  • Morte
  • Record
  • São Paulo (Estado)
  • Televisão

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.