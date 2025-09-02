Jornalista Mino Carta morre aos 91 anos em São Paulo

O jornalista Mino Carta morreu nesta terça-feira (2), aos 91 anos, em São Paulo. O fundador e diretor de redação da revista Carta Capital fez história na imprensa brasileira, sendo um dos responsáveis pela criação de outros veículos, como o Jornal da Tarde, em 1966, a Veja, em 1968, e a IstoÉ, em 1976. Na RECORD, ele comandou, nos anos 1980, o programa Jogo de Carta. Mino Carta estava internado há duas semanas. A causa da morte não foi divulgada.



