Julgamento sobre a morte de Maradona é anulado na Argentina

O julgamento sobre a morte do maior ídolo do futebol argentino, Diego Maradona, foi anulado. A decisão foi tomada depois que a juíza, Julieta Makintach, foi afastada do caso por ter participado de um documentário sobre a morte de Maradona. As partes ainda podem recorrer da anulação. Sete profissionais de saúde são acusados de negligência pela morte de Diego Maradona, em 2020, e podem responder por homicídio. Um novo julgamento ainda não tem data para começar.



