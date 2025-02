Líder da oposição venezuelana, María Corina pede mais apoio dos países contra ditadura de Maduro

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, pediu mais apoio dos países contra a ditadura de Nicolás Maduro durante seminário realizado pela Fundação FHC. A política, impedida de disputar as últimas eleições na Venezuela por decisão judicial, ressaltou a importância do apoio do governo brasileiro na questão. Confira.



