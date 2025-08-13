Lula anuncia crédito de R$ 30 bilhões para plano de ajuda a exportadores prejudicados por tarifaço

O presidente Lula anunciou R$ 30 bilhões em crédito para o plano de ajuda aos exportadores prejudicados pelo tarifaço americano. O foco serão os pequenos negócios, além de compras governamentais, especialmente de itens perecíveis. Lula vai apresentar e assinar a medida provisória nesta quarta-feira (13). A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o governo fez uma análise detalhada para evitar que empresas que não exportam para os Estados Unidos tenham acesso aos benefícios. A MP tem validade imediata, mas o texto precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. Em busca de apoio, Lula recebeu nesta terça-feira (12) no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Hugo Motta.



