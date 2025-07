Lula diz que será candidato à reeleição em 2026 para derrotar seus antecessores

O presidente Lula disse, em entrevista à RECORD nesta quinta-feira (10), que, se for preciso, será candidato à reeleição para derrotar seus antecessores. Na entrevista cedida, o presidente debate o anúncio do líder dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a taxação em 50% à importação dos produtos brasileiros. A íntegra da entrevista vai ao ar no Jornal da Record, que começa às 19h55. Não perca!



