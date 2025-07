Lula lança Plano Safra para grandes produtores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta terça-feira (1º), em Brasília, o Plano Safra 2025. O programa vai destinar R$ 516 bilhões para médios e grandes produtores rurais, um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. As taxas de juros serão divulgadas em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Ma segunda-feira (30), foi anunciado o Plano Safra da Agricultura Familiar, liberando R$ 89 bilhões em crédito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!