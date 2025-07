Lula recebe ministros do STF depois dos Estados Unidos anunciarem sanções contra Alexandre de Moraes

O presidente Lula recebeu ministros do Supremo Tribunal Federal, depois de os Estados Unidos anunciarem sanções contra Alexandre de Moraes. Com as sanções, o ministro Alexandre de Moraes não pode fazer qualquer transação financeira vinculada a empresas ou bancos americanos. A assessoria informa que ele não tem bens no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!