Lula vai enviar projeto de lei para combater a exploração de crianças na internet

O influenciador Felca denunciou a adultização e exploração de crianças na internet. O presidente Lula anunciou que um projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional para proteger crianças e adolescentes e regulamentar as Big Techs. O presidente da Câmara, Hugo Motta, informou sobre a criação de um grupo de trabalho para consolidar projetos relacionados à exploração sexual infantil e uma comissão geral para discutir o assunto.



