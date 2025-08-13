Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Lula vai enviar projeto de lei para combater a exploração de crianças na internet

Presidente vai discutir também a regulamentação das big techs

Boletim JR 24H|Do R7

O influenciador Felca denunciou a adultização e exploração de crianças na internet. O presidente Lula anunciou que um projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional para proteger crianças e adolescentes e regulamentar as Big Techs. O presidente da Câmara, Hugo Motta, informou sobre a criação de um grupo de trabalho para consolidar projetos relacionados à exploração sexual infantil e uma comissão geral para discutir o assunto.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Adolescentes
  • Big techs
  • Congresso Nacional
  • Crianças
  • Felca
  • Internet
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • PL (Projeto de Lei)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.