Lula viaja a Buenos Aires para participar da reunião do Mercosul

O presidente Lula viaja a Buenos Aires nesta quarta-feira (2) para participar da reunião de cúpula do Mercosul. Será a primeira visita de Lula desde que Javier Milei assumiu em dezembro de 2023. Não há previsão de reuniões bilaterais entre os dois, mas Lula vai receber de Milei a presidência temporária do Mercosul. A expectativa é que Lula anuncie avanços nas negociações entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, que reúne Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Além das agendas protocolares, Lula pode visitar a ex-presidente da argentina Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar após ser condenada por desvio de dinheiro público.



