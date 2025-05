Mais de 75% dos trabalhadores domésticos do Brasil atuam sem carteira assinada. É o que mostra um levantamento divulgado pelo Dieese do Pará, com base em dados do IBGE. O número equivale a quase seis milhões de pessoas. Estados das regiões Norte e Nordeste lideram o ranking de trabalhadores domésticos informais. Sem registro, esses profissionais ficam desamparados pela legislação trabalhista. Os mais prejudicados são as mulheres.



