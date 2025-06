Marquise desaba e deixa três pessoas feridas no Rio de Janeiro

Pelo menos três pessoas ficaram feridas no desabamento da marquise de um prédio, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 12h na Urca, zona sul do Rio. Escombros e ferros retorcidos ficaram espalhados pela rua, que foi interditada. Pelo menos três funcionários trabalhavam na reforma do segundo pavimento do prédio de dois andares. De acordo com testemunhas, depois de um forte barulho, a marquise onde eles estavam veio abaixo. Bombeiros foram acionados e as vítimas foram socorridas. Uma delas, em estado mais grave, foi encaminhada ao centro cirúrgico.



