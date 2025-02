Moradores do Jardim Pantanal, na zona leste de SP, permanecem ilhados três dias após temporal

O bairro Jardim Pantanal, na zona leste de SP, foi um dos mais afetados pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingem a cidade. Moradores e comerciantes estão com imóveis alagados desde sexta-feira (31). No final de semana, voltou a chover na região. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil resgataram as vítimas com a ajuda de botes e barcos.