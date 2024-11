Motorista atropela e mata mulher em garupa de moto de aplicativo

Um motorista supostamente bêbado atropelou e matou uma mulher que estava de moto, em Goiânia (GO). A vítima estava a caminho do trabalho, pouco depois das quatro horas da manhã desta segunda-feira (11). Ela era garupa de uma moto de aplicativo e morreu na hora. O motociclista foi levado ao hospital, mas o estado de saúde dele não foi informado. O motorista do carro abandonou o veículo depois da batida, mas foi preso ainda pela manhã. Ele confessou ter passado a noite na balada e dentro do carro foram encontradas embalagens de bebida alcoólica. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso.