Motorista de aplicativo tem carro confundido e é baleado pela PM no Rio de Janeiro

O motorista de aplicativo Bruno Patrocínio Bastos, de 46 anos, foi baleado por policiais militares após ter o veículo confundido com o de assaltantes no Rio. O carro dele seria semelhante ao usado por criminosos que fugiram de uma perseguição da polícia. Bruno foi atingido por uma bala na lateral do tórax e estilhaços no abdômen. Por segurança, os médicos preferiram não retirar o projetil e ele teve alta na manhã sexta segunda (11). A corregedoria da PM instaurou um procedimento para apurar o caso.