Naufrágio na Indonésia deixa ao menos seis mortos; 30 pessoas ainda estão desaparecidas

Equipes de resgate vão retomar, na próxima sexta-feira (4), as buscas por vítimas do naufrágio de uma balsa na Indonésia. Ao menos 6 pessoas morreram e 30 seguem desaparecidas. A embarcação transportava 53 passageiros, 12 tripulantes e dezenas de veículos, incluindo caminhões. Autoridades suspeitam que o mau tempo tenha causado o naufrágio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!