Nove pessoas são presas em operação contra fraudes ao INSS no Rio de Janeiro

Nove pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra fraudes ao INSS, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o grupo atuava há dez anos e realizava saques de benefícios forjados. Os criminosos contavam com a ajuda de servidores do INSS que inseriam dados falsos de supostos beneficiários no sistema previdenciário. Quase 200 saques ilegais foram identificados. Foram apreendidas na operação carteiras de trabalho em branco, contas de luz para a falsificação de comprovantes de residência, celulares e documentos falsos. O prejuízo calculado para o INSS é de mais de R$ 50 milhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!