Petroleira britânica faz maior descoberta de petróleo e gás no Brasil em 25 anos

A petroleira britânica B-P anunciou, nesta segunda-feira (4), a maior descoberta de petróleo no pré-sal brasileiro em 25 anos. O poço, no bloco bumerangue, está localizado em águas profundas na bacia de Santos, a 404 quilômetros do estado do Rio de Janeiro e a uma profundidade de mais de 2.300 metros. O direito de exploração foi adquirido pelo grupo britânico em 2022. O anúncio aumentou o valor das ações da companhia em 1,4% na bolsa de valores de Londres.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!