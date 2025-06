PF apreende embarcação semissubmersível usada no transporte internacional de cocaína

Uma embarcação semissubmersível que seria usada para transportar cocaína para a Europa foi apreendida pela Polícia Federal durante uma operação com o apoio da Força Aérea e da Marinha. A embarcação é uma espécie de navio com um submarino acoplado e foi encontrada na região da Ilha do Marajó, no Pará, neste fim de semana. A localização foi possível graças à combinação de tecnologias de inteligência artificial, imagens de satélite e sensores especiais em aviões da FAB. A apreensão de uma embarcação semelhante em Portugal, em março, serviu como referência para essa operação conduzida pelas forças de segurança do Brasil.



