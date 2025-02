PF faz operação de combate tráfico internacional de drogas em três estados

Para combater o tráfico internacional de drogas, a Polícia Federal realizou nesta quarta (19) uma operação nos estados de São Paulo, Rondônia e Bahia. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo. Segundo as investigações, que começaram em julho de 2023, a organização criminosa trazia a droga da Bolívia e comercializava em várias regiões do Brasil.



