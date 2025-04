Pix automático para pagamentos começa a funcionar em junho

O Pix automático só começa a valer em junho, mas o Banco Central anunciou que pretende permitir o pagamento de conta de luz e serviços de assinatura de streaming por essa modalidade. Segundo o presidente do BC, Gabriel Galípolo, o serviço também poderá substituir operações com cartão de crédito. Além disso, vai garantir a continuidade dos pagamentos em caso de clonagem do cartão.