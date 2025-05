Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga fraude milionária no transporte público

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma fraude milionária no transporte público envolvendo o uso do Bilhete Único Intermunicipal. A apuração aponta que os fraudadores recebiam repasses do Estado por viagens que nunca ocorreram. O esquema envolve linhas de vans intermunicipais que operam entre a Baixada Fluminense e o centro do Rio. Em um dos casos, 34 cartões foram validados em apenas uma hora em uma van com capacidade para 15 pessoas; nenhuma delas embarcou. Nesta terça-feira (27), nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a permissionários e a pessoas envolvidas em cooperativas.



