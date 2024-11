Polícia de São Paulo investiga a execução de empresário rival da facção criminosa PCC

O Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São Paulo investiga a morte do empresário que delatou integrantes do PCC para o Ministério Público de São Paulo. Ele foi executado no aeroporto de Guarulhos. Um dos feridos foi ouvido no local pela polícia. A principal hipótese é que o crime tenha sido motivado por vingança, já que o empresário assinou um acordo de delação premiada.