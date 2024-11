Polícia do Rio investiga criminosos que acessavam sistema interno de banco

Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias é investigada pela polícia do Rio de Janeiro. O prejuízo causado pelos suspeitos é milionário, e 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa de 11 investigados. De acordo com a investigação, eles forneceram as senhas que davam acesso às contas dos clientes. Segundo a polícia, o grupo acessava o sistema interno do banco com a ajuda de equipamentos que eram instalados nas agências. A investigação começou após uma apuração interna que recebeu denúncias de gerentes que não aceitaram o dinheiro. As vítimas foram ressarcidas, e banco teve um prejuízo de mais de R$ 40 milhões.