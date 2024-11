Polícia do Rio prende quatro suspeitos de vender animais silvestres As investigações começaram em maio, com a prisão de três caçadores, que capturavam um bicho-preguiça em área de preservação ambiental

Boletim JR 24H|Do R7 17/10/2024 - 18h01 (Atualizado em 17/10/2024 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share