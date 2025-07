Polícia espanhola investiga causas de acidente que matou o jogador Diogo Jota e o irmão

A polícia espanhola investiga se o excesso de velocidade e o mau estado da rodovia contribuíram para o acidente que matou o jogador português Diogo Jota. Segundo uma análise inicial, durante uma ultrapassagem, o pneu do carro que levava o jogador explodiu. O veículo saiu da pista e pegou fogo. O jogador estava a caminho do Reino Unido e havia passado por uma cirurgia pulmonar. Por orientação médica, ele foi desaconselhado a viajar de avião. Jota estava acompanhado de seu irmão, André Silva, que também era jogador. Os dois morreram no local. O jogador tinha 28 anos e marcou 65 gols em 182 jogos pelo Liverpool. Torcedores do clube foram até o estádio para prestar homenagens a Diogo Jota. Ele deixa três filhos e a esposa, com quem se casou há onze dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!