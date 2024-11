Polícia prende sócio de laboratório investigado pela infecção com HIV de pacientes transplantados

A polícia prendeu mais um sócio do laboratório investigado pela infecção com HIV de seis pacientes transplantados, no Rio de Janeiro. Matheus Vieira foi a sexta pessoa presa no caso. Ele se entregou na manhã desta quarta-feira (23), após a Justiça aceitar o pedido de prisão preventiva. Segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, Matheus também tinha ciência da alteração no controle de qualidade dos testes feitos em reagentes, que resultou no diagnóstico errado das amostras de dois doadores infectados pela doença. A defesa dele classificou a prisão como ilegal por antecipar a pena antes de um julgamento.