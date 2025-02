Polícia tenta identificar suspeitos que atiraram em turistas na praia da Barra da Tijuca, no Rio

A polícia do Rio tenta identificar os suspeitos que atiraram em dois turistas argentinos durante uma tentativa de assalto, na praia da Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, eles passaram por cirurgias para retirada das balas que ficaram alojadas. Um deles está em estado grave. O quadro de saúde do outro é estável. Segundo testemunhas, os assaltantes abordaram os argentinos na areia da praia. Os criminosos roubaram o cordão de um deles e atiraram antes de fugir. Os argentinos foram resgatados por um helicóptero dos bombeiros e levados ao hospital. Os dois são torcedores do Racing e vieram ao Rio para assistir à final da Recopa Sulamericana, contra o Botafogo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!