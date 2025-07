Policiais são presos por suspeita de extorsão no Rio

A polícia do Rio de Janeiro descobriu um esquema de extorsão de dinheiro de comerciantes. Os suspeitos são policiais militares que ofereciam segurança e, em troca, queriam pagamento de mensalidades. Nove suspeitos foram presos. Segundo a investigação, as extorsões ocorreram entre 2021 e 2024. Na época, todos os policiais militares trabalhavam no batalhão de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e exigiam o pagamento de comerciantes da região.



