Prazo para isenção da taxa de inscrição do Enem é prorrogado

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem foi prorrogado até sexta-feira (2). Tem direito à gratuidade os estudantes de escolas públicas no terceiro ano do ensino médio e participantes do programa Pé-de-Meia. Também podem solicitar aqueles que concluíram o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, desde que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!