Prefeitura do Rio de Janeiro interdita orla do Leblon após ressaca do mar

O alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil para o Rio de Janeiro segue até às 21h de quinta-feira (31). Equipes trabalham na limpeza da praia do Leblon, na zona sul, onde as vias estão interditadas para a retirada da areia. Com ondas que podem chegar a 3,5 metros de altura, a Prefeitura aconselha a evitar a região, inclusive por ciclistas. A sinalização da Prefeitura busca garantir a segurança durante o risco de ressaca.



