Presidente Lula aprova aumento de 27% para 30% da mistura obrigatória de etanol na gasolina

O presidente Lula aprovou o aumento da mistura obrigatória de etanol de 27% para 30% na gasolina, a partir do dia 1 de agosto. A decisão foi anunciada depois de uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética. No caso do biodiesel, a elevação será de 14% para 15%. Um estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia aponta que o aumento da mistura vai ajudar a reduzir o preço do litro da gasolina em até R$ 0,11. Segundo o governo, 750 milhões de litros de gasolina deixarão de ser importados.



