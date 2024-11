Projeto de lei pretende obrigar concessionárias de energia a enterrarem cabos e fios nas cidades

Um projeto de lei, do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, prevê que as concessionárias substituam as redes aéreas por subterrâneas em cidades com mais de 300 mil habitantes. Para o parlamentar, o enterro dos fios é uma solução eficaz e urgente para evitar os apagões frequentes, muitas vezes causados por eventos climáticos, além de contribuir para a melhoria estética das cidades. O projeto foi apresentado à mesa diretora da câmara, mas ainda não foi remetido a nenhuma comissão da casa.