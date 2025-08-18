Putin faz telefonema com presidente Lula por 30 minutos sobre negociação da guerra na Ucrânia

Nesta segunda-feira (18), o presidente Lula recebeu uma ligação do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O telefonema durou cerca de 30 minutos. Putin compartilhou detalhes sobre a reunião que teve na última sexta-feira (15) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Alasca. Para Putin, o encontro foi positivo. Ele ainda reconheceu o envolvimento do Brasil no Grupo Amigos da Paz, iniciativa que também envolve a China, para negociar o fim da guerra com a Ucrânia. Lula agradeceu a ligação e reafirmou o apoio brasileiro para uma solução pacífica.



