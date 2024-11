Quadrilha de fraudes bancárias é alvo de operação no Rio de Janeiro

O Banco do Brasil foi alvo de um esquema de fraudes que deu um prejuízo de ao menos R$ 40 milhões. A polícia fez uma operação hoje para cumprir seis mandados de busca e apreensão: dois em Mato Grosso e o restante no Rio de Janeiro. Foram recolhidos celulares, pen drives e dvds. Segundo as investigações, funcionários do Banco do Brasil e terceirizados entravam no sistema de dados e adulteravam o cadastro de clientes. Eles conseguiam até alterar registros biométricos e assim desviar dinheiro para as contas de criminosos. A quadrilha também pode ser responsável por fraudar clientes de outras instituições financeiras.