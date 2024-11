Receita Federal apreende R$ 43 milhões em cigarros contrabandeados em MS

Uma operação da Receita Federal apreendeu mais de 6 milhões de maços de cigarros paraguaios contrabandeados, em Mato Grosso do Sul. O valor dos produtos chega a mais de R$ 43 milhões. O material foi levado ao Paraná para ser destruído. Uma parte do material será reaproveitado por uma empresa paranaense para a criação de insumos com o tabaco e a reciclagem do plástico dos cigarros eletrônicos.