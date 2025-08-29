Receita Federal iguala fintechs a bancos para evitar fraudes

A Receita Federal publicou, nesta sexta-feira (29), uma instrução normativa que iguala as fintechs a bancos no rastreamento de operações financeiras. A medida foi anunciada um dia após serem realizadas três operações contra a lavagem e ocultação de dinheiro pelo crime organizado. As fintechs agora são obrigadas a declarar para a Receita Federal os dados das operações financeiras de alto valor, assim como já fazem os bancos tradicionais.

Até então, a exigência não valia para essas empresas de tecnologia, o que, segundo a receita, abria um vácuo regulatório explorado pelo crime organizado. Nesta quinta-feira (29), a Receita Federal, a Polícia Federal e outros órgãos de segurança realizaram três operações contra o envolvimento do PCC no setor de combustíveis. As investigações apontam que instituições de pagamento e fundos de investimento foram usados para ocultar R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024.



