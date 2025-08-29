Receita Federal paga quarto lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta (29)

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) o quarto lote da restituição do Imposto de Renda. Mais de 1,8 milhão de contribuintes serão contemplados com um montante superior a R$2,9 bilhões. Para verificar se a restituição está disponível para saque, os interessados devem acessar o site da Receita Federal ou utilizar o aplicativo Meu Imposto de Renda em seus dispositivos móveis.

Os contribuintes que não foram incluídos neste lote ainda terão uma chance no quinto e último lote deste ano. A consulta para este próximo grupo estará disponível a partir do dia 23 de setembro e os pagamentos ocorrerão no dia 30 do mesmo mês.

