Robert Prevost é eleito papa nesta quinta (8)

O novo papa foi eleito, nesta quinta (8), em Roma, na Itália. O cardeal norte-americano Robert Prevost, de 69 anos, é o substituto de Francisco, que morreu no mês passado. O novo papa adotou o nome de Leão 14. Natural de Chicago, nos Estados Unidos, ele passou anos no Peru como missionário. No país sul-americano e também em Chicago, Prevost é acusado de acobertar casos de abusos sexuais cometidos por padres.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!