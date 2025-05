Rodovias paulistas registram trânsito carregado na volta do feriado

Após o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, a rodovia Castello Branco em São Paulo apresenta um congestionamento de pelo menos três quilômetros. O helicóptero d RECORD registrou a situação. A rodovia conecta a capital paulista com várias cidades da região metropolitana e oeste do estado. Recomenda-se que motoristas busquem rotas alternativas como a Raposo Tavares.



