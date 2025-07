Ruben Villar se torna réu por mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips

A Justiça tornou réu, Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como Colômbia. Ele é acusado de mandar matar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, em 2022, no Amazonas. Ruben está preso preventivamente desde novembro do ano passado. Ele já havia sido indiciado pelas mortes. Segundo as investigações, Bruno e Dom foram vítimas porque atuavam no combate à pesca ilegal no Vale do Javari.



