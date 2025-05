São Paulo amplia vacinação contra gripe para todas as pessoas com mais de seis meses

A partir desta segunda-feira (19), qualquer pessoa com mais de seis meses de idade pode se vacinar contra a gripe na cidade de São Paulo . A vacina estará disponível nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7 até as 19h Aos sábados, as assistências médicas ambulatoriais também oferecerão o imunizante no mesmo horário. A ampliação ocorre devido ao aumento da doença nesta época do ano, e o público prioritário, que inclui idosos e gestantes, deve comparecer aos postos devido à baixa cobertura atual.



