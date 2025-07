Senado aprova MP que autoriza uso de recursos do pré-sal no Programa Minha Casa, Minha vida

O Senado aprovou agora à noite a Medida Provisória que autoriza o uso de recursos do pré-sal no Programa Minha Casa, Minha Vida. O texto da MP prevê que os recursos do fundo social das reservas de petróleo do pré-sal sejam utilizados para infraestrutura social, habitação popular e enfrentamento a calamidades públicas. O texto segue agora para sanção presidencial.



