Sete pessoas são presas na Bahia ao tentar exportar 550kg de cocaína para a Europa

Sete pessoas foram presas em flagrante após tentarem exportar cocaína para a Europa, no porto de Salvador, na Bahia. Os suspeitos estavam escondidos no fundo falso de um caminhão, com 550 kg da droga. Eles foram localizados após os investigadores desconfiarem do comportamento estranho do motorista. Em container, que supostamente levaria algodão à Espanha, os agentes também encontraram droga. Há a suspeita de que o material pertencesse a mesma quadrilha. Os suspeitos vão responder por tráfico internacional de drogas.