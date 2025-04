Sobe para 79 o número de mortos após teto de casa noturna desabar na República Dominicana

Já chega a 79 o número de mortos no desabamento do teto de uma casa de shows, na República Dominicana. Pelo menos 160 pessoas ficaram feridas. A operação de resgate já dura quase 24 horas. Mais de 370 socorristas trabalham em busca de sobreviventes. O número de pessoas presentes na boate no momento da queda ainda não foi divulgado.



