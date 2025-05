SP registra diversos balões soltos no último fim de semana; prática é ilegal e pode levar à prisão

A prática ilegal de soltar de balões aumenta nesta época do ano. Só no último fim de semana, foram vários registros no litoral e interior do estado de São Paulo. Trata-se de crime ambiental punido com até 3 anos de prisão. Neste fim de semana, a polícia ambiental prendeu quatro pessoas em uma região de mata de Santo André, na Grande São Paulo. Eles pagaram multa de R$ 40 mil e foram liberados.



