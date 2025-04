Está presa a mulher suspeita de dar um ovo de Páscoa envenenado a uma família, no Maranhão. Um menino de 7 anos morreu depois de comer o chocolate. A mãe do garoto e a irmã, de 13 anos, também passaram mal e estão internadas em estado grave. A principal suspeita é a ex-mulher do atual companheiro da mãe das crianças.