Trabalhadores podem solicitar portabilidade de empréstimos consignados

Processo de portabilidade é centralizado na plataforma Crédito do Trabalhador a partir de hoje

Boletim JR 24H|Do R7

A partir desta quinta (21), os trabalhadores com carteira assinada poderão solicitar a portabilidade de contratos antigos de empréstimos consignados por meio da plataforma "Crédito do Trabalhador". O trabalhador deve autorizar o compartilhamento dos dados com as mais de 70 instituições financeiras habilitadas no programa e, assim, escolher a melhor condição de empréstimo.

