Usina nuclear no Irã sofre impactos diretos de bombardeios israelenses, segundo agência da ONU

A agência de energia atômica da ONU informou que a maior usina nuclear no Irã sofreu impactos diretos dos bombardeios israelenses. O programa nuclear iraniano seria o principal motivo dos ataques no país persa. A instalação de Natanz, segundo Israel, foi alvo de bombardeios na sexta-feira (13), primeiro dia da ofensiva. Nesta terça-feira (17), quinto dia de conflito, o exército israelense confirmou a morte do chefe do estado-maior iraniano dias após assumir o cargo. Ele substituía um militar que também foi morto. Na madrugada, o Irã divulgou que atingiu um prédio ligado ao serviço secreto israelense.



